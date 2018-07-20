27 Temmuz 2018 Mahmut Fazıl Coşkun’un yeni filmi Venedik’te yarışacak Ödüllü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj sinema filmi “Anons”, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışacak!



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Yasemin Artunç Yasemin Artunç

“Uzak İhtimal” ve “Yozgat Blues” filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un yeni filmi “Anons”; 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin bir diğer uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti’ye seçilen 18 film arasında yer alıyor. Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı “Anons”, festival kapsamında aynı zamanda dünya prömiyerini yapacak.

Başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz’ün paylaştığı film, ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.

1963 yılı, Mayıs ayının son günleri… Teğmen Şinasi, Binbaşı Kemal, Binbaşı Rıfat ve Albay Reha aynı gece Ankara’da başlayacak olan askeri darbenin İstanbul ayağında, darbe bildirisini İstanbul Radyosu’ndan anons etmeyi planlamaktadır. Yeterince güçlü ve etkili yapılan bir anons sonucunda darbenin başarılı olacağından ve halk desteğini arkalarına alacaklarından emindirler. Fakat hiçbir şey bekledikleri gibi gitmeyecektir...