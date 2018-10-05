11 Ekim 2018
Nicholas Cage çok iddialı!
Dilimize Dünyalar Arasında olarak çevrilen Between Worlds filmindeki Nicholas Cage’li sevişme sahneleri izleyenleri çok şaşırttı.
Maria Pulera’nın hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği Between Worlds filminin Nicholas Cage’li sevişme sahneleri bomba etkisi yarattı. Elveda Las Vegas filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen aktör, filmdeki agresif karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cage filmdeki rol arkadaşı Franka Potente ile gerçekleştirdiği ateşli sevişme sahneleri izleyenleri çok şaşırttı. Doğaüstü gerilm filminde Nicholas Cage, eşi ve çocuğunu kaybetmiş, yasta bir kamyon şoförünü canlandırıyor.
İddialı sahnelerin olduğu filmin konusu; Aradan zaman geçse de Joe, ailesinin ölümünü bir türlü kabullenemez. Bir gün otoyoldaki bir istasyonda Julie isimli bir kadınla tanışır. Julie, ruhani yetenekleri olan bir kadındır ve komada olan kızı Billie’nin kaybolan ruhunu kurtarmaya çalışır. Hastanede yatan Billie, bir sabah aniden uyanır, fakat artık kendisi değildir. Joe’nun ölen eşi Mary, bitmemiş işlerini tamamlamak için Billie’nin ruhunu ele geçirmiştir.
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